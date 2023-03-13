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Леди Гага без макияжа и в футболке на "Оскаре-2023" очаровала исполнением саунтрека "Топ Ган: Меверик"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
62
Время на прочтение
1 мин
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Леди Гага без макияжа и в футболке на "Оскаре-2023" очаровала исполнением саунтрека "Топ Ган: Меверик"

Леді Гага / Фото: Associated Press

Исполнительница может получить статуэтку за "Лучшую оригинальную песню".

Американская ппоп-звезда Леди Гага удивила своим появлением на сцене церемонии награждения премии "Оскар-2023".

Исполнительница появилась на сцене в обычной футболке цвета хаки и рваных джинсах. Гага смыла макияж, с которым была на тротуаре, и собрала волосы в косу.

Так певица представила свою песню Hold my hand, ставшую саундтреком к ленте "Топ Ган: Меверик". Лирический трек исполнительницы имеет все шансы получить награду в номинации "Лучшая оригинальная песня".

Отметим, что в этой же номинации также соревнуется Рианна с песней Lift Me Up (Черная пантера: Ваканда навсегда) и трек Naatu Naatu из фильма RRR.

Также напомним, что сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию "Оскара-2023" и следит за всеми событиями на церемонии.

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Дата публикации
Просмотры
62
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