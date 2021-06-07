Леди Гага маленьким бюстгальтером подчеркнула пышную грудь, разлегшись на траве

Звезда очаровала аппетитными формами.

Американская певица Леди Гага, которая недавно в бикини блеснула аппетитными ягодицами, все чаще радует фанов пикантным контентом.

На этот раз на своей странице в Instagram знаменитость разместила короткие видео, на которых изображена в нижнем белье. В таком виде звезда разлеглась на траве и крупным планом продемонстрировала поклонникам пышную грудь.

Свой пост исполнительница сопроводила многозначными сердечками разных цветов. Подписчики Леди Гаги оказались более многословными и наделали кумиру комплиментов:

Пирожное в виде Леди Гаги

Моя королева

Какая же ты горячая

Напомним, что не так давно Леди Гага приняла участие в съемках специального эпизода культового сериала "Друзья". В выпуске звезда вместе с героиней Лизы Кудроу Фиби спела ее знаменитую песню о вонючем коте.

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