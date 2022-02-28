Леди Гага, Майкл Дуглас, Грета Ли: звезды поддержали Украину на церемонии Гильдии киноактеров

Все большее мировых знаменитостей поддерживают украинцев.

28 февраля в Калифорнии прошла церемония награждения премии Гильдии киноактеров.

Во время мероприятия мировые знаменитости не только получали свои награды, они также поддерживали Украину в трудные времена. Все они выступают против вторжения России в Украину и призывают Путина немедленно прекратить военные действия.

Леди Гага

Американская певица Леди Гага написала, что молиться за Украину. Также она надеется, что война немедленно закончиться.

"Я хочу сегодня вместе со своими коллегами радовать людей. Впрочем, существует много причин, по которым мы не можем улыбаться. Я молюсь за Украину и присылаю улыбку всем вашим сердцам. Молюсь, чтобы немедленно все закончилось", — написала Гага.

Леди Гага / Associated Press

Майкл Дуглас

Американский актер пришел на премию с платком сине-желтого цвета. Также он отметил, что гордится силой духа украинцев.

"Если когда-то было время, чтобы мы оценили, что есть настоящая демократия... Я так горжусь тем, что сделали эти люди в этой стране", — сказал актер.

Грета Ли

Корейско-американская актриса пришла на церемонию награждения премии Гильдии киноактеров в наряде сине-желтого цвета, который символизировал флаг Украины.

Грета Ли / Associated Press

Фран Дрешер

Актриса во время своей речи сказала, что вместе со всеми членами премии Гильдии киноактеров молится за украинцев.

"Прежде всего, я хочу помолиться за людей Украины", – сказала актриса.

Фран Дрешер / Associated Press

Эндрю Гарфилд

Актер перед началом церемонии сказал, что сегодня не тот день, когда нужно праздновать. Он призвал не забывать о войне, которая происходит на территории Украины.

"Сегодня очень неоднозначен день для празднования. Но мы должны держать в наших сердцах то, что происходит в Украине", – сказал Гарфилд.

Мы можем попросить Andrew Garfield все время, но были определенно love him at #SAGAwards. pic.twitter.com/BKp6pBGt78 – E! Новости (@enews) February 28, 2022

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: