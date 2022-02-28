Леди Гага, Майкл Дуглас, Грета Ли: звезды поддержали Украину на церемонии Гильдии киноактеров

Все большее мировых знаменитостей поддерживают украинцев.
28 февраля в Калифорнии прошла церемония награждения премии Гильдии киноактеров.
Во время мероприятия мировые знаменитости не только получали свои награды, они также поддерживали Украину в трудные времена. Все они выступают против вторжения России в Украину и призывают Путина немедленно прекратить военные действия.
Леди Гага
Американская певица Леди Гага написала, что молиться за Украину. Также она надеется, что война немедленно закончиться.
"Я хочу сегодня вместе со своими коллегами радовать людей. Впрочем, существует много причин, по которым мы не можем улыбаться. Я молюсь за Украину и присылаю улыбку всем вашим сердцам. Молюсь, чтобы немедленно все закончилось", — написала Гага.
Майкл Дуглас
Американский актер пришел на премию с платком сине-желтого цвета. Также он отметил, что гордится силой духа украинцев.
"Если когда-то было время, чтобы мы оценили, что есть настоящая демократия... Я так горжусь тем, что сделали эти люди в этой стране", — сказал актер.
Грета Ли
Корейско-американская актриса пришла на церемонию награждения премии Гильдии киноактеров в наряде сине-желтого цвета, который символизировал флаг Украины.
Фран Дрешер
Актриса во время своей речи сказала, что вместе со всеми членами премии Гильдии киноактеров молится за украинцев.
"Прежде всего, я хочу помолиться за людей Украины", – сказала актриса.
Эндрю Гарфилд
Актер перед началом церемонии сказал, что сегодня не тот день, когда нужно праздновать. Он призвал не забывать о войне, которая происходит на территории Украины.
"Сегодня очень неоднозначен день для празднования. Но мы должны держать в наших сердцах то, что происходит в Украине", – сказал Гарфилд.
Мы можем попросить Andrew Garfield все время, но были определенно love him at #SAGAwards. pic.twitter.com/BKp6pBGt78– E! Новости (@enews) February 28, 2022
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Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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