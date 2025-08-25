Леди Гага на концерте вспомнила своего жениха и расплакалась прямо на сцене

Леди Гага / © Associated Press

Американская певица Леди Гага расплакалась прямо на сцене, когда вспомнила разговор с женихом, бизнесменом Майклом Полански.

Исполнительница 22 августа в рамках тура Mayhem Ball выступила в родном городе Нью-Йорк. Оказалось, концерт дался звезде нелегко. Дело в том, что Леди Гага вспомнила свой довольно тяжелый творческий путь. Певица делилась с фанатами, что в свое время для осуществления мечты ей приходилось бороться. Поэтому, когда артистка выступает в Нью-Йорке, ее не покидает это ощущение борьбы. Своими переживаниями исполнительница сначала поделилась с подругой, пишет People.

"Я была со своей подругой перед шоу и сказала ей: "Думаю, я могу просто пробиться сквозь все это шоу, потому что когда я в Нью-Йорке, я борюсь. Я должна это заслужить, я должна к этому идти", - вспомнила певица.

Тем временем подруга поддержала ее и посоветовала просто насладиться выступлением. Леди Гага также добавила, что жених сказал ей похожие слова. Артистка вспомнила, что Полански посоветовал ей раствориться вместе с публикой, а фанаты обязательно ее поддержат. Когда певица это говорила, что очень сильно растрогалась.

Леди Гага с женихом / © Associated Press

"Просто перед тем, как я вышла на сцену, мой жених Майкл сказал: "Когда ты выйдешь туда, пусть они тебя наполнят", - поделилась звезда.

После этого Леди Гага впервые во время тура спела трек Hair, который вошел в ее второй студийный альбом Born This Way.

Напомним, ранее Леди Гага отыграла бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро. Впоследствии оказалось, что во время масштабного события хотели совершить теракт.