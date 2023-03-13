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Леди Гага на "Оскаре-2023" бросилась на помощь фотографу, упавшему прямо на дорожке

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
341
Время на прочтение
1 мин
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Леди Гага на "Оскаре-2023" бросилась на помощь фотографу, упавшему прямо на дорожке

Леди Гага / Фото: Associated Press

Неожиданный курьез случился на глазах тысячи зрителей.

Американская певица Леди Гага на тротуаре премии "Оскар-2023" успела не только позировать перед камерами, но и спасти фотографа.

Время от времени на светских мероприятиях также случаются курьезные ситуации и не только со звездами, но и с персоналом. Так, во время дорожки фотограф, который снимал Леди Гагу оступился и упал прямо рядом с певицей. Исполнительница в свою очередь не растерялась и сразу поторопилась на помощь мужчине.

Леди Гага в длинном платье подбежала к фотографу и помогла ему встать и прийти в себя. Видео с курьезом быстро распространилось по Сети.

Напомним, что вокруг тротуара 95-й премии "Оскар" возникло немало споров, ведь в этом году ковер не традиционно красный, а цвета шампанского. Кстати, актриса Джейми Ли Кертис уже успела возмутиться выбранным цветом, буквально испортившим ее появление на церемонии.

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Дата публикации
Просмотры
341
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