Леди Гага показала маму, на которую похожа как две капли

Леди Гага показала маму, на которую похожа как две капли

Певица поделилась редким фото с родным человеком.

Американская певица и продюсер Леди Гага, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, показала свою маму Синтию.

Так, на своей странице в Instagram 35-летняя звезда запостила редкое селфи с родным человеком. На снимке они нежно позируют в обнимку. В руках 67-летняя Синтия держала розу.

Леди Гага с мамой / instagram.com/ladygaga

Как написала артистка, цветок она вручила маме в рамках марафона #bekind21, который призван поощрить пользователей делать добрые дела.

"Сегодня подарила маме цветок. #bekind21. Исследование фонда Born This Way Foundation показывают, что даже небольшое проявление доброты может иметь значение. Надеюсь, вы присоединитесь ко мне сегодня и сделаете даже простое доброе дело. Осталось 7 дней! С любовью, я и моя мама", — сообщила исполнительница.

В комментариях фанаты отметили, что певица — копия мамы.

Какие красивые

Ты так на нее похожа

Обе невероятно красивые

Напомним, на днях мама Наташи Королевой рассказала о своем бойфренде. Пара вместе уже более 20 лет.

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