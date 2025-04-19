Леди Гага попала в конфуз прямо на сцене мирового фестиваля

Леди Гага / © Associated Press

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Американская певица Леди Гага попала в неприятный инцидент.

Исполнительница стала хедлайнершей масштабного фестиваля Coachella 2025, который ежегодно за один день может посещать около 125 тыс. человек из разных уголков мира. Так, Гага подготовила масштабный перформанс с рядом декораций на сцене и задействовала полсотни танцовщиков.

В течение отведенного времени Леди Гага исполнила ряд хитов, включая нашумевший трек Abracadabra. Однако неожиданно просто во время выступления у звезды перестал работать микрофон. В результате некоторых слов песни нельзя было услышать. Технические трудности произошли в момент, когда исполнительница находилась на специальной высокой конструкции. Так что персонал не мог быстро наладить звук.

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Тем не менее, выступление не прекращалось ни на секунду. Наоборот во время трансляции можно было заметить мастерство Гаги. Она продолжала петь, несмотря ни на что. Более того, она не растерялась и выполняла все хореографические элементы перформанса. А уже после спуска с конструкции на землю ситуацию наладили. В частности, дали певице ручной микрофон.

Напомним, недавно Леди Гага отреагировала на перепев украинкой ее хита Abracadabra.