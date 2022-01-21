Леди Гага призналась, что из фильма "Дом Гуччи" вырезали ее секс с Сальмой Хайек

Леди Гага призналась, что из фильма "Дом Гуччи" вырезали ее секс с Сальмой Хайек

По словам артистки, из фильма убрали всю сюжетную линию.

Американская певица и актриса Леди Гага ошеломила поклонников признанием.

Оказывается, из фильма "Дом Гуччи" вырезали довольно пикантную сцену, в которой героиня Леди Гаги Патриция Реджани занимается сексом с Пиной, которую сыграла актриса Сальма Хайек.

Об этом исполнительница рассказала в своем недавнем интервью Pop Crave, пишет издание DailyMail. Леди Гага отметила, что вообще из картины убрали целую сюжетную линию, в которой показывается развитие отношений между Патрицией и Пиной.

"В фильме есть целая сюжетная линия, где у героини Сальмы завязываются со мной сексуальные отношения. Только вы этого не увидите. Потому что эту сцену вырезали", – сказала Леди Гага. Она добавила, что, возможно, эти откровенные кадры войдут в режиссерскую версию фильма.

Леди Гага в роли Патриции Реджани

Сальма Хайек в роли Пины

"Я помню, как на съемочной площадке сказала Сальме: "Возможно, после смерти Маурицио станет жарко?" И она такая: "О чем ты говоришь?" – поделилась Леди Гага.

Артистка добавила, что не сожалеет о таком съемочном опыте и отметила, что возможность сыграть в таком эпизоде говорит о режиссере Ридли Скотте как о профессионале.

Леди Гага и Сальма Хайек в ленте "Дом Гуччи"

Напомним, что фильм основан на книге "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности" и рассказывает об убийстве Маурицио Гуччи, возглавлявшего в свое время модный дом Gucci.

В 1995 году мужчина был застрелен киллером возле его офиса. Виновной в заказном убийстве была признана его жена Патриция Реджани, которая провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016 году. В подготовке убийства Патриции помогла подруга, экстрасенс Пина.

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