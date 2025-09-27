- Дата публикации
Леди Гага романтично поздравила своего жениха-бизнесмена с 42-летием и насмешила забавным фото
Звезда трогательно посвятила возлюбленному теплые слова.
Американская певица Леди Гага нежно поздравила своего жениха, бизнесмена Майкла Полански, с днем рождения.
Теплое обращение артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В посте знаменитость призналась, что этот день для нее — особенный. Леди Гага отметила, что Майкл — пример для нее, а его день рождения — лучший день в году.
"С Днем рождения, моя любовь. Надеюсь, что сорок второй год станет для тебя лучшим. Ты сделал так много за свои сорок два года, я горжусь тобой каждый день — и так благодарна за этот день, когда ты появился на свет. Это мой самый любимый день в году!" — написала звезда.
Певица добавила, что идеальный день для празднования — прохладный и немного дождливый, с долгой прогулкой, счастливой улыбкой и смехом любимого и традиционным праздничным десертом — бисквитом с шоколадным соусом.
"Даже эта коза знает, какой счастливый для меня твой праздник", — пошутила артистка с фотографии, завершив поздравление признанием в любви.
Стоит отметить, что Леди Гага и Майкл Полански вместе с 2020 года. Пара редко делится личными моментами, поэтому такое откровенное поздравление растрогало фанатов певицы.
Напомним, недавно Леди Гага во время своего концерта не смогла сдержать слез, когда вспомнила разговор с женихом. Артистка призналась, что эмоции переполнили ее настолько, что она расплакалась прямо на сцене.