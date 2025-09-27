ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
325
Время на прочтение
2 мин

Леди Гага романтично поздравила своего жениха-бизнесмена с 42-летием и насмешила забавным фото

Звезда трогательно посвятила возлюбленному теплые слова.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Леди Гага

Леди Гага / © people.com

Американская певица Леди Гага нежно поздравила своего жениха, бизнесмена Майкла Полански, с днем рождения.

Теплое обращение артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В посте знаменитость призналась, что этот день для нее — особенный. Леди Гага отметила, что Майкл — пример для нее, а его день рождения — лучший день в году.

"С Днем рождения, моя любовь. Надеюсь, что сорок второй год станет для тебя лучшим. Ты сделал так много за свои сорок два года, я горжусь тобой каждый день — и так благодарна за этот день, когда ты появился на свет. Это мой самый любимый день в году!" — написала звезда.

Леди Гага с женихом / © instagram.com/ladygaga

Леди Гага с женихом / © instagram.com/ladygaga

Певица добавила, что идеальный день для празднования — прохладный и немного дождливый, с долгой прогулкой, счастливой улыбкой и смехом любимого и традиционным праздничным десертом — бисквитом с шоколадным соусом.

"Даже эта коза знает, какой счастливый для меня твой праздник", — пошутила артистка с фотографии, завершив поздравление признанием в любви.

Леди Гага с женихом / © instagram.com/ladygaga

Леди Гага с женихом / © instagram.com/ladygaga

Пост Леди Гаги / © instagram.com/ladygaga

Пост Леди Гаги / © instagram.com/ladygaga

Стоит отметить, что Леди Гага и Майкл Полански вместе с 2020 года. Пара редко делится личными моментами, поэтому такое откровенное поздравление растрогало фанатов певицы.

Напомним, недавно Леди Гага во время своего концерта не смогла сдержать слез, когда вспомнила разговор с женихом. Артистка призналась, что эмоции переполнили ее настолько, что она расплакалась прямо на сцене.

Дата публикации
Количество просмотров
325
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie