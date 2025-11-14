Леди Гага шокировала, как попала в психбольницу: "Очень повезло, что я жива"

Леди Гага / © Associated Press

Американская певица Леди Гага призналась, как оказалась в психбольнице.

Исполнительница в интервью Rolling Stone откровенно рассказала о тяжелом периоде в жизни. Знаменитость призналась, что во время съемок в фильме "Звезда родилась", который вышел на экраны в 2018 году, полностью выгорела. Артистка даже начала принимать препараты, которые помогали ей бороться с депрессией.

При этом исполнительница не прекращала упорно работать. Леди Гага выступила на Супербоуле, стала хедлайнером на фестивале Coachella и отправилась в турне. Такая нагрузка совсем не помогала певице улучшить состояние. Наконец, родные Леди Гаги забили тревогу. Артистка поняла, что нужно немедленно что-то делать после слов сестры, что та перестала ее узнавать.

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага обратилась за помощью к специалистам, которые направили ее на лечение в психиатрическую больницу. Певица признает, что это был действительно тяжелый для нее период. Исполнительница откровенно признается, что боялась не справиться с проблемами.

"Однажды я попала в психиатрическую больницу. Мне нужен был перерыв. Ничего не могла делать... Я полностью развалилась. Это было действительно страшно. Было время, когда считала, что мне не станет лучше... Мне очень повезло, что я жива. Знаю, что это может звучать драматично, но мы знаем, чем это может закончиться", - призналась артистка.

Леди Гага / © Associated Press

Наконец, Леди Гага справилась. Певица очень сильно благодарна родным, которые были рядом с ней и не давали ей опустить руки. Кроме того, исполнительница многое переосмыслила и теперь по-другому смотреть на критику и хейт.

Напомним, недавно лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк признался в тяжелом психическом состоянии. Проблемы с ментальным здоровьем у исполнителя возникли на фоне войны.