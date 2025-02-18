Леди Гага трогательно отреагировала на видео маленькой украинки, которая перепела ее новую песню

Американская певица Леди Гага отреагировала на видео как маленькая украинка поет ее новую песню.

Речь идет о треке исполнительницы Abracadabra. Релиз песни состоялся 16 февраля, и она уже успела полюбиться слушателям. В частности, многие певцы сделали кавер на композицию. Трек также перепела маленькая украинка из Ровно. Соответствующим видео в своем TikTok поделилась преподавательница девочки по вокалу Елена Украинец.

Леди Гага отреагировала на видео, как маленькая украинка поет ее новую песню

На пост в Сети наткнулась и сама Леди Гага. Исполнительница оценила кавер на ее новую песню. В комментариях под роликом певица трогательно отметила, что это мыло. Также артистка сделала репост видео и теперь оно отображается на ее официальном аккаунте в TikTok. Тем временем Елена Украинец поблагодарила Леди Гаге за такой теплый отзыв.

"Как мило!" – именно так написала артистка в комментариях под видео.

Леди Гага прокомментировала видео, где девочка из Украины поет ее песню

Отметим, Леди Гага готовит к премьере свой новый музыкальный альбом Mayhem. Трек Abracadabra войдет в пластинку.

Напомним, когда в Украине началась полномасштабная война, Леди Гага осудила действия россиян и поддержала украинцев. Артистка желала Украине скорейшей победы. Также исполнительница не стеснялась критиковать россиян и называла их "тупыми".

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