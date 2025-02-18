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Леди Гага трогательно отреагировала на видео маленькой украинки, которая перепела ее новую песню

Леди Гага трогательно отреагировала на видео маленькой украинки, которая перепела ее новую песню

Леди Гага прокомментировала видео, где девочка из Украины поет ее песню / Фото: Associated Press

Артистка прокомментировала кавер на ее трек.

Американская певица Леди Гага отреагировала на видео как маленькая украинка поет ее новую песню.

Речь идет о треке исполнительницы Abracadabra. Релиз песни состоялся 16 февраля, и она уже успела полюбиться слушателям. В частности, многие певцы сделали кавер на композицию. Трек также перепела маленькая украинка из Ровно. Соответствующим видео в своем TikTok поделилась преподавательница девочки по вокалу Елена Украинец.

Леди Гага отреагировала на видео, как маленькая украинка поет ее новую песню

Леди Гага отреагировала на видео, как маленькая украинка поет ее новую песню

На пост в Сети наткнулась и сама Леди Гага. Исполнительница оценила кавер на ее новую песню. В комментариях под роликом певица трогательно отметила, что это мыло. Также артистка сделала репост видео и теперь оно отображается на ее официальном аккаунте в TikTok. Тем временем Елена Украинец поблагодарила Леди Гаге за такой теплый отзыв.

"Как мило!" – именно так написала артистка в комментариях под видео.

Леди Гага прокомментировала видео, где девочка из Украины поет ее песню / ©
Леди Гага прокомментировала видео, где девочка из Украины поет ее песню

Отметим, Леди Гага готовит к премьере свой новый музыкальный альбом Mayhem. Трек Abracadabra войдет в пластинку.

Напомним, когда в Украине началась полномасштабная война, Леди Гага осудила действия россиян и поддержала украинцев. Артистка желала Украине скорейшей победы. Также исполнительница не стеснялась критиковать россиян и называла их "тупыми".

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