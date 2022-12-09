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Леди Гага в мини-шортах с косичками повторила вирусный танец Уэнсдэй под свой хит "Bloody Mary"

Леди Гага в мини-шортах с косичками повторила вирусный танец Уэнсдэй под свой хит "Bloody Mary"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
477
Время на прочтение
1 мин
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Леди Гага в мини-шортах с косичками повторила вирусный танец Уэнсдэй под свой хит "Bloody Mary"

Леди Гага повторила танец Уэнсдэй

Трек певицы бьет рекорды в Сети.

Поп-дива Леди Гага повторила танец Уэнсдэй, ставший вирусным в Сети после выхода одноименного сериала от Netflix.

Для того, чтобы превратиться в образ девочки Аддамс, певица надела черный костюм с мини-шортами и жакетом, белую рубашку и клетчатые чулки. Также звезда сделала выразительный макияж в темных оттенках и заплела косички, как у главной героини сериала. Своим танцем Леди Гага поделилась в TikTok.

@ladygaga BLOODY WEDNESDAY #fyp ♬ original sound — main account got banned

Движения Уэнсдэй певица повторила под свой хит "Bloody Mary", который сейчас бьет все рекорды по поискам в Сети. Интересно, что в сериале главная героиня танцевала совсем под другую песню — "Goo Goo Muck" группы The Cramps, но в Сети танец завирусился именно под песню Леди Гаги.

Сейчас хит 2011 стал новым рекордсменом в мобильном приложении по распознаванию музыки Shazam и снова занимает топовые позиции в музыкальных чартах.

Напомним, ранее интернет-тренд повторила украинская певица Оля Полякова.

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Дата публикации
Просмотры
477
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