Леди Гага в мини-шортах с косичками повторила вирусный танец Уэнсдэй под свой хит "Bloody Mary"

Поп-дива Леди Гага повторила танец Уэнсдэй, ставший вирусным в Сети после выхода одноименного сериала от Netflix.

Для того, чтобы превратиться в образ девочки Аддамс, певица надела черный костюм с мини-шортами и жакетом, белую рубашку и клетчатые чулки. Также звезда сделала выразительный макияж в темных оттенках и заплела косички, как у главной героини сериала. Своим танцем Леди Гага поделилась в TikTok.

Движения Уэнсдэй певица повторила под свой хит "Bloody Mary", который сейчас бьет все рекорды по поискам в Сети. Интересно, что в сериале главная героиня танцевала совсем под другую песню — "Goo Goo Muck" группы The Cramps, но в Сети танец завирусился именно под песню Леди Гаги.

Сейчас хит 2011 стал новым рекордсменом в мобильном приложении по распознаванию музыки Shazam и снова занимает топовые позиции в музыкальных чартах.

Напомним, ранее интернет-тренд повторила украинская певица Оля Полякова.

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