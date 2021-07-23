Леди Гага в оранжевом бикини эротично покрутила ягодицами

Артистка похвасталась летним луком.

Американская певица Леди Гага, которая ранее маленьким бюстгальтером подчеркнула пышную грудь, продолжает радовать фанов пикантным контентом.

Так, на этот раз артистка показала, как проводила время у бассейна. Исполнительница продемонстрировала фигуру в оранжевом бикини, а потом решила похвастаться формами во всей красе. Так, Леди Гага у себя в Instagram разместила короткое видео, на котором устроила дефиле.

В видео звезда медленно выходит из бассейна, виляя бедрами, при этом поправляет волосы. Дерзости образу добавили очки-кошки. "Маленькие звездочки", — подписала ролик Леди Гага, намекая на тень в области груди, которая сформировалась в виде звезд.

Напомним, месяц назад Леди Гага в бикини блеснула аппетитными ягодицами. Звезда показала, как отдохнула у моря.

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