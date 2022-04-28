Леди Гага высмеяла россиян: "Как были тупые, так и остались!" – видео

Известная американская певица Леди Гага жестко высмеяла россиян.

Во время концерта в Лас-Вегасе артистка выступила с речью о войне России против Украины и о том, как сама помогает пострадавшим. Затем она добавила, что россиянам следовало бы арестовать ее во время концерта в РФ, однако они "как были тупые, так и остались".

Соответствующее видео появилось в Twitter.

Lady Gaga: "Они должны нести меня в Россию, когда они мечтают" pic.twitter.com/2g6FcR9Et8 — Gaga Daily (@gagadaily) 25 апреля 2022

"Они должны были меня арестовать в России, когда у них был такой шанс. Я говорила им одеть на меня наручники. Они были тупыми тогда, так и остаются тупыми сейчас", – сказала исполнительница и засмеялась.

Заметим, в 2012 году во время концерта в Москве звезда поддержала ЛГБТ-сообщество и добавила: "Арестуй меня, Москва. Мне пох*й".

Напомним, Лайма Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян по поводу сексуальной ориентации Галкина. Недавно в телеэфире она назвала шоумена мужчиной, который женился на "пожилой женщине", чтобы скрыть свою нетрадиционную ориентацию.

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