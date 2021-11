Леди Гагу стошнило, а Мэнсон потерял сознание: звезды, которым стало плохо прямо на сцене

Иногда из-за плотного графика здоровья артистов "сдает".

На днях певицу Надю Дорофееву экстренно госпитализировали в Египте за несколько минут до концерта.

Артистка очень сильно отравилась, ее забрали в больницу, где ставили капельницы.

Из-за усталости, диет, плотного гастрольного графика или другие факторы нередко звездам становится плохо прямо на сцене. Редакция сайта ТСН.ua собрала видео, где артистам стало плохо перед многотысячной публикой.

Джастин Бибер

Видео, где канадскому певцу становится плохо перед сотнями фанов, облетело Сеть еще 9 лет назад. Так, на своем концерте, который был первым в туре США, тогда еще 18-летнего артиста вырвало прямо на сцене, повернувшись спиной к фанатам. После инцидента знаменитость ушел за кулисы на несколько минут, а затем вернулся и продолжил концерт.

Леди Гага

Очень часто от переутомления плохо становилось на сцене Леди Гаге. В туре The Monster Ball артистка сидела на строгой диете и была обессилена. Так, во время исполнения последней песни Bad Romance артистка уже не могла стоять на ногах. Звезда едва пела и села на ступеньки.

А вот в следующем туре Гагу стошнило прямо на сцене в Барселоне. Благодаря танцовщику моменты, где звезде плохо, удалось немного скрыть. Несмотря на свое состояние, артистка продолжила выступление.

Мэрилин Мэнсон

В 2018 году рокер Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время выступления в Хьюстоне. Певцу стало плохо во время исполнения хита Sweet Dreams. Музыкант буквально свалился на сцену, когда почти допел песню. После этого звезда попытался подняться и продолжить выступление, однако затем был вынужден уйти со сцены, хотя успел исполнить лишь пять песен.

Мит Лоуф

В 2016 году американский рок-певец Мит Лоуф потерял сознание на концерте в Эдмонтоне. Сначала исполнитель забывал слова и странно вел себя, а потом шлепнулся на пол. После инцидента звезду доставили в больницу.

Omg he's unconscious! !!! #MeatLoaf #omg #yeg #edmonton #ishedead? Опубликовано DJ Rebellion Четверг, 16 июня 2016 г.

Беверли Найт

Британская певица Беверли Найт потеряла сознание во время выступления на концерте, посвященном ведущему ВВС Терри Вогану. Знаменитость исполняла легендарную композицию Уитни Хьюстон I will always love you, когда ей стало плохо. Найт через жест попросила о помощи.

Тина Король

А вот украинская певица Тина Кароль чуть не отравилась угарным газом на Atlas Weekend. В момент, когда исполнительница пела на платформе над сценой, она оказалась в дыму из-за большого количества пиротехники. Тина сравнила эту ситуацию с дымом во время пожара: "Я просто за глотками воздух тянулась. Уже мой мозг не понимал, что нужно просто встать и дышать хотя бы воздухом повыше. То есть, это как в дыму угарного газа при пожаре оказаться", – рассказала звезда.

Тина Король на Atlas Weekend / Пресс-служба Тины Кароль

