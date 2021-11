Легендарная ABBA впервые за 40 лет выпустила альбом: как в старые добрые 80-е

Бесценная пластинка вышла под названием Voyage.

Легендарная шведская группа ABBA порадовала своих преданных поклонников.

Так, коллектив впервые за 40 лет представил пластинку, вышедшую под названием Voyage. В нее вошли 10 композиций. Некоторые из них поклонники уже слышали – недавно были презентованы I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.

Отметим, что альбом был написан в стиле старых добрых 80-х. Участники ABBA Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад говорят, что написали пластинку в духе своих старых песен специально, потому что хотели не отходить от своего стиля.

Кстати, пластинка Voyage стала первой за 40 лет, и, очевидно, последней в карьере шведского квартета. Ранее 74-летний композитор АВВА Бенни Андерсон заявил, что коллектив завершает свою деятельность и уходит на пенсию.

Но к радости фанатам перед завершением карьеры ABBA вернется на сцену. Правда, выступать музыканты будут не вживую, а с помощью современных технологий. В мае следующего года на специально построенной арене в Лондоне состоится их шоу. Впрочем, выйти на сцену артисты, которым сейчас от 71 до 76 лет, не решаются. Будут петь их, значительно моложе, цифровые копии. Чтобы создать их, музыканты пять недель провели в специальных костюмах и с командой голливудских мастеров визуальных эффектов.

Каждое движение солистов ABBA фиксировали 160 камер, а уже впоследствии воспроизведут так называемые "аббатары". Концерты они будут давать шесть дней в неделю. Самые дешевые билеты будут стоить около восьмисот гривен.

Шведская четверка начала петь вместе в 1972-м, а уже через два года – триумфально победила на "Евровидении". Ее песни были чрезвычайно популярны — группа продала четыреста миллионов альбомов во всем мире. На сцене ABBA продержалась всего 11 лет – после этого группа распалась, и еще через три года – в последний раз выступила вместе.

