Легендарная актриса Катрин Денев проникновенно прочла стихотворение Леси Украинки на французском

Звезда с самого начала полномасштабной войны поддерживает украинцев.

Строки известной украинской писательницы Леси Украинки прозвучали на французском в исполнении легендарной актрисы Катрин Денев.

79-летняя звезда кино проникновенно прочла стихотворение поэтессы "Надія" в эфире телеканала TV5 Monde на фоне украинского флага. Видео из Деньов поделились на официальной странице Министерства культуры Украины в Twitter.

Всемирно известная французская актриса Катрин Денев в эфире канала «TV5 Monde» зачитала стихотворение Леси Украинки «Надежда» на французском. pic.twitter.com/wkoqC1KYTR — Ministry of Culture and Information Policy (@MCIPUkraine) 14 марта, 2023

В стихотворении Леся Украинка описала родную страну и желание еще раз увидеть ее. Это произведение имело особое значение для писательницы, ведь с него и началась ее творческая деятельность.

Отметим, что Катрин Денев с начала полномасштабной войны поддержала Украину. На Венецианском кинофестивале легендарная актриса появилась с сине-желтым флагом на рубашке и отметила, что ее ум и душа из Украины.

Читайте также: