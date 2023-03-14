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Легендарная актриса Катрин Денев проникновенно прочла стихотворение Леси Украинки на французском

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
387
Время на прочтение
1 мин
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Легендарная актриса Катрин Денев проникновенно прочла стихотворение Леси Украинки на французском

Катрин Денев

Звезда с самого начала полномасштабной войны поддерживает украинцев.

Строки известной украинской писательницы Леси Украинки прозвучали на французском в исполнении легендарной актрисы Катрин Денев.

79-летняя звезда кино проникновенно прочла стихотворение поэтессы "Надія" в эфире телеканала TV5 Monde на фоне украинского флага. Видео из Деньов поделились на официальной странице Министерства культуры Украины в Twitter.

В стихотворении Леся Украинка описала родную страну и желание еще раз увидеть ее. Это произведение имело особое значение для писательницы, ведь с него и началась ее творческая деятельность.

Отметим, что Катрин Денев с начала полномасштабной войны поддержала Украину. На Венецианском кинофестивале легендарная актриса появилась с сине-желтым флагом на рубашке и отметила, что ее ум и душа из Украины.

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Дата публикации
Просмотры
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