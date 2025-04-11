Легендарная актриса Набока удивила визитами в военкомат и почему ей отказали в службе

Нина Набока

Реклама

Звезда "Наталки Полтавки", актриса Нина Набока, которая ранее рассказывала о смерти третьего мужа, ошеломила желанием попасть в армию.

68-летняя актриса вспомнила, что в начале полномасштабного вторжения она собиралась присоединиться к защите Украины. В частности, пойти на помощь украинским военным и исполнять обязанности повара. Более того, Нина Набока даже обращалась с соответствующей просьбой в военкомат.

На ее визиты работники реагировали достаточно категорично. Они уверяли артистку, что она должна работать в своей театральной сфере. Однако сейчас службу в ВСУ несет ее зять, который уже имеет три контузии и планирует возвращаться к защите страны на Харьковщине, и племянник.

Реклама

Нина Набока

"Я тоже хотела пойти на войну. Я говорила: "Буду есть варить, что-то стирать, что-то буду делать". Но меня не взяли. Ходила в военкомат. Мне сказали: "Идите играйте, не чудите". В первые дни были такие очереди, что не могли попасть в военкомат. Была мотивация. А когда сейчас мотивации нет, она просто исчезла", — объяснила актриса в интервью Алине Доротюк.

Напомним, недавно на фронте погиб звезда "Лиги смеха" Александра Чечун. Его супруга поделилась подробностями трагедии.