Легендарная Дайан Китон умерла: что стало причиной смерти актрисы

Жизнь артистки забрала тяжелая болезнь.

Дайан Китон

Дайан Китон / © Associated Press

Стало известно, что стало причиной смерти американской оскароносной актрисы, режиссера и продюсера Дайан Китон, которая умерла 11 октября.

Недавно Голливуд всколыхнула новость, что звезда "Крестного отца" умерла. Впрочем, подробности смерти артистки ее семья держала в тайне. Было известно, что незадолго до рокового дня здоровье 79-летней Китон значительно ухудшилось. Также в день смерти актрисе стало плохо, и она даже успела вызвать на помощь медиков. Однако врачи не смогли спасти артистку.

Сейчас же стало известно, что стало причиной смерти Дайан Китон. Родные актрисы сообщили изданию People, что она умерла от пневмонии.

Дайан Китон / © Associated Press

Дайан Китон / © Associated Press

"Семья Китонов очень благодарна за чрезвычайные послания любви и поддержки, которые они получили в течение последних нескольких дней. Дайан Китон умерла от пневмонии 11 октября", - говорится в заявлении родных знаменитости.

Отметим, Дайан Китон умерла 11 октября в возрасте 79 лет. Жизнь актрисы оборвалась в одной из больниц Лос-Анджелеса, США.

Напомним, ранее стало известно, что в возрасте 53 лет умер украинский ресторатор Игорь Сухомлин. Уже известна причина смерти предпринимателя.

