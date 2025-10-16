Легендарная Дайан Китон умерла: что стало причиной смерти актрисы

Дайан Китон / © Associated Press

Стало известно, что стало причиной смерти американской оскароносной актрисы, режиссера и продюсера Дайан Китон, которая умерла 11 октября.

Недавно Голливуд всколыхнула новость, что звезда "Крестного отца" умерла. Впрочем, подробности смерти артистки ее семья держала в тайне. Было известно, что незадолго до рокового дня здоровье 79-летней Китон значительно ухудшилось. Также в день смерти актрисе стало плохо, и она даже успела вызвать на помощь медиков. Однако врачи не смогли спасти артистку.

Сейчас же стало известно, что стало причиной смерти Дайан Китон. Родные актрисы сообщили изданию People, что она умерла от пневмонии.

"Семья Китонов очень благодарна за чрезвычайные послания любви и поддержки, которые они получили в течение последних нескольких дней. Дайан Китон умерла от пневмонии 11 октября", - говорится в заявлении родных знаменитости.

