Легендарная группа Aqua распадается после 31 года: авторы хита "Barbie Girl" сделали прощальное заявление

Легендарная датско-норвежская группа Aqua, которая в свое время буквально взорвала музыкальный мир хитом Barbie Girl, объявила о завершении своей истории как концертного коллектива после более трех десятилетий на сцене.

Участники группы опубликовали эмоциональное заявление в Instagram, в котором сообщили, что настал момент попрощаться. Музыканты признались, что этот проект стал огромной частью их жизни. За более чем 30 лет они объездили мир, выступали перед миллионами слушателей и создали воспоминания, которые останутся с ними навсегда.

«После многих невероятных лет мы решили закрыть главу истории Aqua как концертной группы. Мы путешествовали по миру множество раз, встречали так много замечательных людей, пели вместе с миллионами из вас. Когда вы так долго вместе, вы также учитесь понимать, когда наступает время защитить то, что создали вместе. От всей души благодарим всех, кто был частью этого путешествия в течение последних 30 лет. Спасибо за любовь, энергию, поддержку и за все воспоминания, которыми мы делились вместе», — написали Lene Nystrøm, René Dif и Søren Rasted.

К слову, группу основали в далеком 1995 году в Копенгагене. Настоящий взрыв популярности произошел после выхода дебютного альбома Aquarium, куда и вошел культовый трек «Barbie Girl». История песни в свое время тоже сопровождалась скандалом: компания Mattel даже судилась из-за использования образа Barbie. Впоследствии ситуация обернулась иронично — компания сама начала использовать композицию в своих рекламных кампаниях.

Стремительная популярность, напряженный график и внутренние трудности дали о себе знать — вскоре после выхода второго альбома «Aquarius» участники решили поставить проект на паузу. Через семь лет музыканты все же решили дать коллективу второй шанс и в 2007 году официально воссоединились. А уже в 2011 году мир услышал третий и, как впоследствии оказалось, последний студийный альбом «Megalomania». Хотя он уже не повторил феноменального успеха предыдущих пластинок, группа продолжала активно гастролировать и сохраняла преданную армию поклонников.

За более чем три десятилетия на сцене Aqua продали около 33 миллиона альбомов и синглов по всему миру, став одним из самых успешных европейских поп-проектов своего поколения. Последний концерт Aqua состоялся в ноябре 2025 года на фестивале Shillong Cherry Blossom Festival в Индии. Тогда мало кто подозревал, что это выступление станет финальным аккордом истории группы, которая для миллионов слушателей навсегда останется символом яркой музыкальной эпохи 90-х.

