Легендарная группа Guns N' Roses концерт в ОАЭ начал с поддержки Украины

Ночью в Абу-Даби легендарные Guns N' Roses начали свой мировой тур солдаутом и с песней, посвященной народу Украины Спасибо за поддержку, легенды! Последние ночи, legendary Guns N' Roses started their World Tour in Abu Dhabi with song dedicated to people of Ukraine Thanks for your support, the legends! Видео кредиты на Катерина Олийник — SlavRada