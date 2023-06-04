Легендарная группа Guns N' Roses концерт в ОАЭ начал с поддержки Украины

Культовая американская рок-группа Guns N' Roses отправилась в мировое турне.

Началось оно 3 июня в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. И своей первой песней Civil War, выпущенной еще в 1990 году, выразили поддержку Украине.

Позади коллектива на большом экране появились кадры с последствиями полномасштабного вторжения россии в Украину – горящие дома, уничтоженные города, руины. На видеоряде присутствовал флаг нашей страны с подписью "для людей Украины" и смайлами в виде сердец.

Соответствующее видео появилось на странице Facebook "Української громади ОАЕ":

"Ночью в Абу-Даби легендарные Guns N' Roses начали свой мировой тур солдаутом и с песней, посвященной народу Украины. Спасибо за поддержку, легенды!" – говорится в подписи под видео.

Ночью в Абу-Даби легендарные Guns N' Roses начали свой мировой тур солдаутом и с песней, посвященной народу Украины Спасибо за поддержку, легенды! Последние ночи, legendary Guns N' Roses started their World Tour in Abu Dhabi with song dedicated to people of Ukraine Thanks for your support, the legends! Видео кредиты на Катерина Олийник — SlavRada Опубликовано Ukrainian Community in the UAE/Украинская община ОАЭ Пятница, 2 июня 2023 г.

Отметим, что еще в июле 2022 года фронтмен группы Guns N' Roses Аксел Роуз раскритиковал российского кровавого диктатора путина, которого назвал "черствым, лживым, кровожадным маленьким человеком". Борьбу Украины со страной-террористкой россией Роуз назвал "благородной и ужасающей".

Напомним, что в конце мая этого года еще одни легендарные рокеры, группа Scorpions, поддержали Украину. На концерте в Берлине музыканты посвятили нашей стране свою культовую композицию Wind of Changes, из которой выбросили строчки о россии. Также во время песни лидер группы Клаус Майне развернул на сцене большой флаг Украины и обернулся им.

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