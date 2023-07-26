Легендарная ирландская певица Шинейд О'Коннор не смогла пережить самоубийство сына

17-летний сын знаменитости в январе 2022 года покончил с собой.

В среду, 26 июля, семья всемирно известной певицы Шинейд О'Коннор сообщила о ее смерти. Известно, что артистка тяжело переживала самоубийство своего 17-летнего сына Шейна, который покончил с собой в январе 2022 года. О причинах ее смерти не сообщается.

Об этом пишет ирландское издание The Irish Times.

Издание цитирует заявление семьи певицы: “С большой печалью мы сообщаем о смерти нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья опустошены и попросили конфиденциальности в это очень тяжелое время”.

В своем последнем твите О’Коннор опубликовала фотографию Шейна и написала: "С тех пор живу как ночная нежить. Он был любовью всей моей жизни, светильником моей души. Мы были одной душой в две половины. Он был единственным человеком, который любил меня безоговорочно”.

56-летняя певица, композитор, музыкант, автор-исполнительница и феминистка Шинейд О'Коннор была одной из самых известных вокалисток 1990-х.

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В общей сложности она выпустила 10 студийных альбомов, а ее кавер на песню Nothing Compares 2U Принса Nothing Compares 2U принес ей мировое признание. В 1990 году, по версии Billboard Music Awards, эта песня стала синглом №1 в мире.

После смерти сына Шейна в О'Коннор осталось еще трое детей.

Известно, что в 2018 году Шинейд О'Коннор приняла ислам и сменила свое имя на Шухада Садакат, хотя продолжала выступать под именем, к которому привыкла публика. В 2021 году О'Коннор выпустила мемуары "Воспоминания", а в прошлом году Кэтрин Фергюсон сняла фильм о ее жизни.

Исполнительный директор Amnesty International в Ирландии Колм О'Горман по поводу смерти 56-летней певицы сказал: “Трудно представить артиста, который имел такое социальное и культурное влияние, как Шинейд. Какая потеря. Искренние соболезнования ее детям, семье и всем, кто ее любил”.

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