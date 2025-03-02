Легендарная певица Долли Партон на концерте поддержала Украину после ссоры Трампа и Зеленского

Легендарная американская кантри-певица Долли Партон прямо на своем концерте поддержала Украину.

Произошло это после недавних событий, когда в Овальном кабинете президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп поссорились. Мир встал на защиту Украины. В стороне не остались и кантри-певица Долли Партон. Исполнительница перед концертом прямо со сцены отметила, что, прежде чем начать развлекать присутствующих, должна проговорить важные вещи. Артистка выразила слова поддержки украинцам. Также певица призвала "молиться о мире в этом сумасшедшем мире".

"Прежде, чем мы начнем наши развлечения, хочу проговорить серьезный момент. Я не хочу заниматься политикой – я лучше продам камень в почках, чем это сделаю. Но я хочу, чтобы мы вместе отправили свою любовь и дали надежду братьям и сестрам в Украине. Молимся о мире в этом сумасшедшем мире", — объявила артистка.

Певица Долли Партон на своем концерте прямо со сцены поддержала Украину

Отметим, украинские знаменитости тоже не остаются в стороне. После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа звезды выражают слова поддержки лидеру Украины. Дантес исполнил красноречивую песню, а MONATIK написал притчу.

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