Легендарная певица Джоан Баэз приехала в Украину и растрогала встречей с детьми

Перед тем как приехать в Киев, 82-летняя исполнительница пообщалась с украинцами в Польше.

Легендарная американская певица Джоан Баэз приехала в Украину и рассказала о трогательной встрече с детьми-переселенцами.

Исполнительница в Instagram поделилась, что приехала в Киев вместе с американским педиатром Ирвином Редленером и его женой Карен, соосновательницей проекта Ukraine Children's Action Projec. Организация была создана в 2022 году для того, чтобы заботиться о здоровье детей, которые постражали от войны.

Перед тем как приехать в Украину, Джоан побывала в Польше. В Варшаве знаменитость встретилась с детьми-переселенцами. Артистка пообщалась с ними и спела свои песни, а дети в свою очередь накормили ее варениками в сине-желтых цветах.

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"Я встретила детей-переселенцев, которые повсюду вели себя, как дети: играли, хохотали. Они делали нам украинские вареники, красили тесто в сине-желтый цвет", — поделилась Джоан.

Впоследствии исполнительница прибыла во Львов. Там Джоан тоже повстречалась с детьми. Артистка обнималась с ними и фотографировалась.

Уже после Львова певица прибыла в Киев. Артистка побывала на Майдане Незалежности и показала кадры, где всюду развеваются флаги Украины. К слову, их там оставляют люди, у которых знакомые или родные погибли из-за войны, которую враждебно развязала Россия.

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Отметим, Джоан Баэз – известная американская певица, которая начала свою карьеру в далеком 1958 году. Артистка выпустила немало известных песен, среди которых самая известная — Blowin in the wind, и девять раз становилась лауреаткой музыкальной премии "Грэмми". Также артистка известна своей гражданской позицией. Джоан в свое время протестовала против войны во Вьетнаме, выступала за отказ от ядерного оружия.

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