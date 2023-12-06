Легендарная рождественская комедия "Реальная любовь" возвращается на большие экраны 20 лет спустя

В кинотеатрах Украины фильм покажут в восстановленной версии 4К.
Легендарная лента "Реальная любовь", которая до сих пор остается символом рождественских праздников, возвращается на широкие экраны в восстановленной версии 4К.
В кинотеатрах Украины картина стартует в день своего 20-летия, а именно 21 декабря.
Любимый всеми фильм "Реальная любовь" режиссера Ричарда Кертиса впервые вышел на большие экраны в ноябре 2003 года и мгновенно покорил сердца миллионов зрителей по всему миру.
Прошло 20 лет, а эта романтическая комедия с суперзвездным кастом (Хью Грант, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Ферт, Алан Рикман, Кира Найтли, Билл Наи) до сих пор остается символом рождественских праздников и неизменно лидирует в вотчлистах на протяжении всего зимнего сезона.
По случаю 20-летнего юбилея создатели "Реальной любви" сделали самый желанный подарок для фанатов – выпустили ленту в повторный прокат в обновленной версии 4К. В кинотеатрах Украины показы стартуют 21 декабря.
О фильме "Реальная любовь"
"Реальная любовь" – романтическая комедия о рождественских чудесах и искренней любви. Фильм состоит из нескольких историй совершенно разных, но одинаково ярких персонажей, судьбы которых пересекаются удивительным образом. Фильм заставляет плакать и смеяться, сопереживать героям и переживать за их счастье – словом, идеальный микс эмоций и образцового британского юмора для праздничного настроения.
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