Легендарная рождественская комедия "Реальная любовь" возвращается на большие экраны 20 лет спустя

Легендарная лента "Реальная любовь", которая до сих пор остается символом рождественских праздников, возвращается на широкие экраны в восстановленной версии 4К.

В кинотеатрах Украины картина стартует в день своего 20-летия, а именно 21 декабря.

Любимый всеми фильм "Реальная любовь" режиссера Ричарда Кертиса впервые вышел на большие экраны в ноябре 2003 года и мгновенно покорил сердца миллионов зрителей по всему миру.

Кадр из фильма "Реальная любовь"

Кадр из фильма "Реальная любовь"

Кадр из фильма "Реальная любовь"

Кадр из фильма "Реальная любовь"

Кадр из фильма "Реальная любовь"

Прошло 20 лет, а эта романтическая комедия с суперзвездным кастом (Хью Грант, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Ферт, Алан Рикман, Кира Найтли, Билл Наи) до сих пор остается символом рождественских праздников и неизменно лидирует в вотчлистах на протяжении всего зимнего сезона.

По случаю 20-летнего юбилея создатели "Реальной любви" сделали самый желанный подарок для фанатов – выпустили ленту в повторный прокат в обновленной версии 4К. В кинотеатрах Украины показы стартуют 21 декабря.

О фильме "Реальная любовь"

"Реальная любовь" – романтическая комедия о рождественских чудесах и искренней любви. Фильм состоит из нескольких историй совершенно разных, но одинаково ярких персонажей, судьбы которых пересекаются удивительным образом. Фильм заставляет плакать и смеяться, сопереживать героям и переживать за их счастье – словом, идеальный микс эмоций и образцового британского юмора для праздничного настроения.

Читайте также: