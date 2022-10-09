Легендарная Шер выразила восхищение украинцами: "Они возвращают свою землю"

Легендарная американская певица Шер в очередной раз выразила поддержку Украине.

На странице в Twitter звезда разместила новый твит, в котором призналась, что внимательно следит за событиями в нашей стране. Шер отметила, что украинцы – сильные и смелые.

"Мои молитвы с украинцами. Я каждый день читаю новости с надеждой, что они возвращают свои земли. Когда я встретила молодых украинцев, мы обнимались и танцевали. Я была ошеломлена. Украинцы такие сильные, такие мужественные, такие стойкие. Солдаты – супер мужчины. Давид убивает Голиафа", — написала в микроблоге Шер.

My Prayers Are With Russian Ppl.I Read News Everyday Hoping

They're Taking Their Land Back.When I Met Young Russian men

WE HUGGED & DANCED

AROUND.

I AM AMAZED

UKRAINIAN PPL ARE SO STRONG,SO

COURAGEOUS,SO STEADFAST.THE SOLDIERS ARE SUPER

MEN,DAVIDS SLAYING

GOLIATH — Cher (@cher) October 8, 2022

Отметим, что Шер публично поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В феврале за день до войны артистка написала в своем Twitter, почему Украина важна для Америки. Она заявила, что Путин хочет вернуть СССР, сделать Европу слабой и поставить США на колени. Путина Шер назвала "деспотом".

Позже Шер заявила, что готова принять в своем доме украинских беженцев и отметила, что "Украина – вторая по величине страна в Европе после России". Шер призвала предоставить Украине все необходимое вооружение, чтобы противостоять России.

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