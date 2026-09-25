Легендарная звезда 80-х встретился с Пугачевой и ее дочерью на концерте: как они выглядят сейчас

Томас Андерс / © Associated Press

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Легендарный солист группы Modern Talking — Томас Андерс — неожиданно встретился с Аллой Пугачевой и ее дочерью Лизой.

Артист, известный песнями “You’re My Heart, You’re My Soul”, “Brother Louie”, “Cheri, Cheri Lady”, увиделся с русской звездой во время своего концерта на Кипре. В частности, за кулисами сделал общее фото. Так, для публичного выхода Пугачева выбрала длинное синее платье, а Лиза появилась в коротком черном наряде с открытыми плечами.

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Томас Андерс не скрывал восхищения от встречи с Пугачевой. В своем Instagram он назвал ее одной из величайших артисток Восточной Европы и выразил ей особое уважение.

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Томас Андерс и Алла Пугачева с дочерью

«Какая же особенная честь! Я невероятно горжусь тем, что легендарная Алла Пугачева сегодня вместе со своей дочерью Лизой посетила мой концерт на Кипре, а потом мы лично встретились. Особая встреча с одной из самых выдающихся артисток Восточной Европы за последние 50 лет. Огромное уважение! Спасибо, дорогие Алла и Лиза, за этот незабываемый момент! — написал музыкант.

Позиция Томаса Андерса и семьи Пугачевой по поводу войны в Украине

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Томас Андерс отказался от концертов в РФ. Ранее певец неоднократно выступал перед российской аудиторией, однако впоследствии заявил, что не планирует возвращаться в страну, «пока Владимир Путин остается у власти».

«Я не могу ездить по России и делать вид, что это мир, радость и блины. Нет, это должно быть настоящее новое начало для меня», — говорил артист.

После начала великой войны России против Украины Пугачева также вместе с мужем Максимом Галкиным разорвала связи с пропагандистским пространством РФ. Супруги поселились за границей, где воспитывают двоих детей — Гарри и Лизу. И теперь Галкин без всякого страха в разных форматах открыто поддерживает Украину и рассказывает о трагедии украинцев.

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