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Легендарные "Братья Гадюкины" после длительной паузы возвращаются на большую сцену в обновленном составе
У «Братьев Гадюкин» было длительное творческое затишье. Однако артисты возвращаются с новой музыкой и концертами.
Легендарная группа "Братья Гадюкины" после длительной паузы возвращается на большую сцену в обновленном составе.
У коллектива было творческое затишье. Однако музыканты наконец-то объявили о возвращении. В частности, «Братья Гадюкины» интригуют новой музыкой, а также концертами. Первое выступление артистов после длительной паузы состоится уже 11 сентября во Львове. После этого группа планирует тур по городам Украины, который начнется в ноябре.
Кстати, «Братья Гадюкины» возвращаются в обновленном составе. К современному творчеству группы планирует вернуться гитарист Андрей Партыка, а также присоединится вокалист Константин Дунец. Вместе с ними на сцене выступят Игорь Мельничук и Павел Крахмалев.
«Панк, блюз, регги, фанк, рок-н-ролл, фольк, иронические тексты и абсолютная свобода быть собой — после творческих пауз, возвращений и большой потери Сергея „Кузи“ Кузьминского, группа продолжает свой путь и сегодня открывает новую страницу своей истории», — говорится в сообщении коллектива.
Отметим, группа «Братья Гадюкины» была основана в 1988 году во Львове. Самые известные песни коллектива — «Файне місто Тернопіль», «Ми — хлопці з Бандерштадту», «Карпати» програли в футбол», «Арівідерчі, Рома», «Було не любити» и другие. В 2009 году существование группы было под вопросом после того, как оборвалась жизнь одного из основателей и вокалиста Сергея Кузьминского. Кстати, в этом году «Братья Гадюкины» получили награду «Национальная легенда Украины».
Напомним, недавно певица Евгения Власова после длительной паузы вернулась на сцену. Раньше артистка категорически от этого отказывалась, однако изменила свое мнение.