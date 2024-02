Легендарные Роберт Де Ниро, Пьер Ришар и другие звезды записали видео к украинцам

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину более 30 мировых звезд обратились к украинцам со словами поддержки.

В записи видео приняли участие легендарные актеры Роберт Де Ниро, Вигго Мортенсен, Пьер Ришар, Марк Гэмилл, Лиев Шрайбер, Джаред Падалеки , Миша Коллинз, Марк Стронг, Кевин Бэйкон, актрисы Эмма Томпсон, Кэтрин Винник, Иванна Сахно и Катрин Денев, телеведущий и писатель Стивен Фрай, режиссер Мишель Азанавичюс, группа Imagine Dragons, вокалисты Боно (U2), Оливер Сайкс (Bring Me the Horizon) и Лаури Юлленен (The Rasmus), спортсмены Александр Зинченко, Элина Свитолина, Александр Усик, Андрей Шевченко, предприниматель Ричард Брэнсон, астронавт Скотт Келли, кантри-певец Брэд Пейсли и герцогиня Йоркская Сара Фергюсон.

Мировые звезды выразили восхищение украинцами, уже два года героически сдерживающими полномасштабное вторжение России.

"Вы не только защищаете себя и свою страну, вы защищаете демократию и свободу всего мира. Если военный преступник Путин добьется успеха в своем незаконном и безнравственном вторжении в Украину, ни одна страна не будет в безопасности", – сказал Роберт Де Ниро.

"Я восхищаюсь вашим сопротивлением, вашим мужеством и вашим рвением. Желаю вам много сил, и чтобы все это закончилось", – Катрин Денев, актриса и режиссер.

"Два года смертей, разрушений и невероятных страданий. Я поддерживаю народ Украины и его стремление к территориальной целостности. Да здравствует свободная Украина!" – Вигго Мортенсен, актер.

"24 февраля – очень грустная годовщина, вторая годовщина полномасштабного российского вторжения на украинскую землю. Это был впечатляющий акт, и он продолжает шокировать каждый день. Я имел честь посетить Украину и встретиться с огромным количеством людей, и я был поражен их стойкостью и их решительностью.. Но я знаю, как это тяжело", – Стивен Фрай, актер, телеведущий и писатель.

"Прошло два года – и столько погибших, столько массовых убийств, столько городов сравняли с землей. Я шокирован тем, что вижу. Поэтому я еще раз выражаю восхищение героическим сопротивлением украинцев и тем, какие трудности они преодолевают", – Пьер Ришар, актер и режиссер.

Напомним, во вторую годовщину полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины звезды вспомнили, каким было их 24 февраля 2022 года.

