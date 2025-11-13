Легендарный 63-летний певец Джон Бон Джови во второй раз стал дедушкой

Джон Бон Джови / © Associated Press

Американский рок-исполнитель Джон Бон Джови снова празднует пополнение в семье — он стал дедушкой во второй раз.

Его старший сын, 30-летний Джесси Бон Джови, и его жена, продюсер Джесси Лайт, впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Блэр Люси Бон Джови. Радостной новостью супруги поделились в Instagram, опубликовав первое фото малышки.

«Блэр Люси Бон Джови. Наша милая девочка уже здесь, и мы бесконечно счастливы. Добро пожаловать в этот мир, крошка Блэр», — написали счастливые родители.

Внучка Джона Бон Джови

Сам Джон Бон Джови в интервью признался, что появление второй внучки стало для него новым этапом в жизни: «Это новая глава, знаете ли. Приходит следующее поколение, и вдруг у меня уже есть внучка — и еще одна появится на следующей неделе».

Блэр стала первой биологической внучкой певца. В августе этого года его младший сын, 23-летний Джейк Бон Джови, и его жена, звездная актриса сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун, стали приемными родителями девочки. В прошлом году пара сыграла роскошную свадьбу, а сам Бон Джови неоднократно отмечал, что гордится своими детьми и тем, какими заботливыми родителями они стали.

