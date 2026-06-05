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Легендарный гитарист The Rolling Stones впервые стал прадедушкой: внучка восхитила первым фото малышки
Внучка Кита Ричардса родила дочь и дала ей необычное имя.
Легендарный гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс впервые стал прадедушкой — в семье рок-музыканта родилась правнучка по имени Луна.
Радостной вестью поделилась внучка артиста, модель Элла Ричардс. Именно она сообщила о пополнении в семье и показала первое фото с новорожденной дочкой. Снимок появился в ее соцсетях и быстро привлек внимание поклонников знаменитой династии. На кадре Элла лежит рядом с малышкой на одеяле, а подпись к фотографии оказалась особенно символичной. Публикация мгновенно собрала множество теплых слов от друзей, коллег и близких.
«30!!! Самый лучший день рождения с нашей маленькой девочкой Луной», — написала звезда под фото.
Именно это сообщение стало первым официальным подтверждением рождения ребенка. Среди тех, кто оставил поздравления молодой маме, были представители светского и модного мира, а также родные Эллы. Для самой модели это событие стало двойным праздником, ведь совпало с ее юбилеем.
Еще несколько месяцев назад звезда открыто говорил о предстоящем пополнении в семье и не скрывал своего волнения, сообщает Daily Mail. Кит Ричардс воспитал большую семью и имеет нескольких внуков. Его внучка Элла неоднократно рассказывала об особой связи с дедушкой и признавалась, что в жизни он совсем не похож на свой рок-н-рольный сценический образ. Теперь же музыкант открыл для себя новую роль — впервые стал прадедушкой.
Напомним, недавно Алина Гросу после крещения сына вызвала резонанс из-за «московского попа». В команде отреагировали.