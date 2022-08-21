Легендарный Кикабидзе отдал деньги со своего концерта на помощь ВСУ: на что потратили деньги

Легендарный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе помогает украинскому народу не только словом, но и делом.

Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе передал средства, собранные на юбилейном концерте в Батуми, на помощь украинским защитникам.

Об этом сообщается на официальной странице в Facebook "26 артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича".

"От сердца к сердцу благодарим Вахтанга Кикабидзе за поступок человека, которому болит сердце за Украину и который желает скорейшей победы Вооруженных сил Украины над российским оккупантом", — поблагодарили военные певца.

Вахтанг Кикабиде / Фото: скриншот с видео

В общем, средства от концерта, посвященного Украине, артист потратил на микроавтобус с сухпайками для украинских военных. Сейчас он уже направляется в Украину.

Отметим, что Вахтанг Кикабидзе глубоко шокирован тем, что Россия развязала в Украине. Он считает действия страны-агрессора настоящим геноцидом.

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