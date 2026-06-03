ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
164
Время на прочтение
1 мин

Легендарный Клинт Иствуд официально завершил карьеру после более 70 лет работы в кино

Звезда Голливуда ушел на пенсию.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Клинт Иствуд

Клинт Иствуд / © Associated Press

Легендарный американский актер, кинорежиссер и продюсер Клинт Иствуд официально завершил карьеру.

Об этом объявил сын артиста — Кайл Иствуд — в интервью France 3. Наследник актера, которому 31 мая исполнилось уже 96 лет, объявил, что его отец официально находится на пенсии. Также Кайл отметил, что благодарен тому, что у него была возможность поработать вместе со звездным отцом и получить бесценный опыт.

«У меня много теплых воспоминаний о работе с ним. Сейчас он на пенсии, ему 96 лет. Но мне очень повезло работать с ним над несколькими фильмами. Это был замечательный опыт для меня», — сообщил сын актера.

Клинт Иствуд / © Associated Press

Клинт Иствуд / © Associated Press

Отметим, Клинт Иствуд начал свой карьерный путь в далеком 1955 году. За это время он успел сняться во многих картинах, в частности, «Грязный Гарри», «Непрощенный», «Малышка на миллион», «Гран Торино», «Легенда о Блудном Еноте», «Два мула для сестры Сары» и многих других. Звезда Голливуда является лауреатом таких премий, как «Оскар», «Золотой глобус», «Сезар», «Золотой лев», «Золотая пальмовая ветвь». Последняя его роль была в фильме «Мужские слезы», а режиссерской работой — «Присяжный номер два».

Напомним, недавно украинская актриса Ольга Сумская рассказала о будущей пенсии. В артистки уже есть 45 лет стажа.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
164
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie