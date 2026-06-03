Легендарный Клинт Иствуд официально завершил карьеру после более 70 лет работы в кино

Клинт Иствуд / © Associated Press

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Легендарный американский актер, кинорежиссер и продюсер Клинт Иствуд официально завершил карьеру.

Об этом объявил сын артиста — Кайл Иствуд — в интервью France 3. Наследник актера, которому 31 мая исполнилось уже 96 лет, объявил, что его отец официально находится на пенсии. Также Кайл отметил, что благодарен тому, что у него была возможность поработать вместе со звездным отцом и получить бесценный опыт.

«У меня много теплых воспоминаний о работе с ним. Сейчас он на пенсии, ему 96 лет. Но мне очень повезло работать с ним над несколькими фильмами. Это был замечательный опыт для меня», — сообщил сын актера.

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Клинт Иствуд / © Associated Press

Отметим, Клинт Иствуд начал свой карьерный путь в далеком 1955 году. За это время он успел сняться во многих картинах, в частности, «Грязный Гарри», «Непрощенный», «Малышка на миллион», «Гран Торино», «Легенда о Блудном Еноте», «Два мула для сестры Сары» и многих других. Звезда Голливуда является лауреатом таких премий, как «Оскар», «Золотой глобус», «Сезар», «Золотой лев», «Золотая пальмовая ветвь». Последняя его роль была в фильме «Мужские слезы», а режиссерской работой — «Присяжный номер два».

Напомним, недавно украинская актриса Ольга Сумская рассказала о будущей пенсии. В артистки уже есть 45 лет стажа.

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