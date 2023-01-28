Легендарный "король ужасов" Стивен Кинг призвал РФ остановить войну: "Путин должен уйти в отставку"

Культовый писатель с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину.
Легендарный американский писатель Стивен Кинг обратился к России с призывом остановить войну.
"Король ужасов", который в первый день полномасштабного вторжения поддерживает Украину, оставил эмоциональный пост на своей странице в Twitter. В нем Кинг призвал российского диктатора Путина уйти в отставку:
"Ради Бога, Россия, останови эту бессмысленную войну в Украине. Прекратите бомбить безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку", – написал Кинг.
Для love of God, Russia, stop этот pointless war в Украине. Перейти к бомбардировке неустойчивых граждан. Путин должен держаться вниз.— Stephen King (@StephenKing) January 28, 2023
На это сообщение писателя отреагировало Министерство обороны Украины. Под постом Кинга появился ответ от официальной страницы министерства в микроблоге: "Они не хотят останавливать эту войну. Но мы заставим их это сделать".
Напомним, что с первых дней полномасштабной войны РФ против Украины Стивен Кинг активно поддерживает нашу страну. Кроме того, что писатель постоянно публично осуждает действия кровавого диктатора Путина, он также отказался от какого-либо сотрудничества с российскими изданиями.
А накануне Нового года Стивен Кинг признался, что его самой большой мечтой в 2023 году является мир в Украине.
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