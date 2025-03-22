Легендарный Нил Янг передумал ехать в Украину с концертом и сделал заявление о Зеленском

Легендарный канадский рок-музыкант Нил Янг вместе с Chrome Hearts отменил бесплатный концерт в Украине, который анонсировал в начале марта.

Печальное известие сообщили на официальном сайте исполнителя. Команда Нила Янга объяснила это повышенным уровнем опасности в местности, где они планировали организовать зрелищное шоу. И это даже несмотря на то, что организаторы вели переговоры с локацией возле укрытия. Поэтому европейский тур Love Earth Tour минует Украину и пока будет проходить за границей.

Тем не менее, 79-летний Нил Янг еще раз подчеркнул, что стоит на стороне Украины и осуждает действия агрессорки РФ. Музыкант подчеркнул, что во время войны нашу страну возглавляет "хороший лидер" и извинился за изменение планов.

Нил Янг отменил концерт в Украине / Фото: neilyoungarchives.com

"Наш концерт в Украине отменен. У нас было хорошее место проведения концерта, недалеко от укрытия, но изменения ситуации на месте слишком сильные. Я не мог с чистой совестью взять свою команду и инструменты в ту зону. Прошу прощение у всех. Украина – большая страна с хорошим лидером. Слава Украине!" – говорится в заявлении.

Напомним, недавно певица Ирина Билык вынужденно отменила свои ближайшие концерты. Артистка сообщила, что ее здоровье сильно пошатнуло сложное заболевание.