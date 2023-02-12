Легендарный Pet Shop Boys показал в новом видео намерения Путина: "Хочу, чтобы люди умирали с моим именем на устах"

Звезды 80-х, легендарная британская группа Pet Shop Boys, которая поддержала Украину в полномасштабной войне, которую развязала россия, выпустил красноречивый трек.

Коллектив представил композицию Living in the past ("Живя в прошлом") с очень глубоким текстом, в котором описал намерения российского диктатора Владимира Путина. В частности, в песне говорится, что путин хочет повторить путь своего предшественника Сталина. В треке есть такие строки: "Я хочу, чтобы меня боялись, как все боялись его (Сталина – прим.ред.)", "Я хочу, чтобы люди умирали с моим именем на устах", "Я все, о чем постоянно говорят в новостях о насилии", "Я там, на ваших границах, и не собираюсь уходить".

Вместе с песней Pet Shop Boys представили и не менее красноречивое видео, в котором присутствуют кадры инаугурации путина, разгон митингующих "Омоном", бюст сталина.

Отметим, что в мае 2022 года участники Pet Shop Boys выступили против кровавой политики Кремля. Они оставили эмоциональный пост в соцсетях, в котором выразили надежду когда-то увидеть, что в России падет фашизм, "преступные политики предстанут перед судом, правда будет рассказана, соседние страны не будут подвергаться угрозам или вторжениям, и родится новая РФ. Я надеюсь, что мы все еще будем поблизости, чтобы увидеть это".

Напомним, что ранее поклонники Pet Shop Boys обнаружили пророчество в клипе группы 1993 года на трек Go west, где участники коллектива предстали в сине-желтых комбинезонах.

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