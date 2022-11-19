Легендарный Род Стюарт в сине-желтом наряде начал свой тур с поддержки Украины

Легендарный британский музыкант Род Стюарт начал свой концертный тур по Великобритании, выразив поддержку Украине.

Так, исполнитель вышел на сцену в сине-желтом наряде и посвятил украинцам свой хит "Rhythm of My Heart". Как ранее рассказывал Стюарт, эту композицию он написал в 1991 году, когда думал о войне во Вьетнаме:

"У меня есть песня под названием Rhythm of My Heart, которая на самом деле о войне во Вьетнаме и о том, насколько она бессмысленна. Но это касается любой войны. Посвящаю ее украинцам. Это меньшее, что я могу сделать", — комментировал ранее исполнитель, пишет Mirror.

Rod Stewart makes very clear statement in 3Arena последние ночные встречи с War in Ukraine, children crying 'STOP THE WAR' showing blue and white flags and photo of President Zelenskyy Patrick Rudden Пятница, 18 ноября 2022 г.

Отметим, что во время исполнения Родом Стюартом этой песни, позади него на большом экране показывали эмоциональные кадры с войны в Украине: сгоревшую военную технику, девочку, с плакатом в руке No war, разрушенные российскими оккупантами украинские дома, украинские флаги, эвакуацию детей. Также отдал честь Род Стюарт и президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого также показал на большом экране на сцене.

Род Стюарт поддержал Украину на своем концерте

Род Стюарт поддержал Украину на своем концерте

Род Стюарт поддержал Украину на своем концерте

Напомним, что ранее стало известно, что Род Стюарт взял на попечение семью беженцев из Украины. Легендарный музыкант арендовал дом для многодетной семьи и платит за них все счета.

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