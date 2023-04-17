Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн шокировал фанов истощенным внешним видом

Известный британский рок-музыкант Оззи Осборн ошеломил поклонников своим внешним видом.

74-летний певец был замечен во время прогулки в Лос-Анджелесе. Оззи прогуливался по парку вместе со своей сиделкой, которая все время сопровождает звезду.

"Крестный отец хеви-метала" выглядел очень усталым и истощенным. Он сильно похудел, а его густая черная шевелюра стала седой. К тому же сейчас Осборну очень трудно двигаться самостоятельно и обычно он передвигается с тростью.

Причиной такого состояния музыканта стала болезнь Паркинсона – неврологическое заболевание, замедляющее двигательные функции. О неутешительном диагнозе звезды стало известно в 2020 году. Первые симптомы, по словам Осборна, начали появляться у него в 2019 году после тяжелого ДТП, а уже через год ему поставили вторую стадию болезни.

Сейчас музыкант должен принимать большое количество препаратов для поддержания организма. Из — за проблем со здоровьем рокеру пришлось оставить музыкальную карьеру.

Читайте также: