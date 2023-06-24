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Легендарный Стивен Кинг красноречиво отреагировал на военный переворот в России

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
4418
Время на прочтение
2 мин
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Легендарный Стивен Кинг красноречиво отреагировал на военный переворот в России

Стивен Кинг / Фото: Associated Press

"Король ужасов" высказался по поводу событий в РФ.

Американский писатель Стивен Кинг выразил свое мнение по поводу военного переворота, который начался в России 24 июня.

Легендарный автор прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в Twitter. По мнению Кинга, российский диктатор Владимир Путин сам виноват в том, что сейчас пытаются его сбросить с президентского кресла. К тому же, в своем высказывании писатель также поддержал украинцев.

"Путин посеял ветер. Теперь он должен пожинать вихрь. Слава Украине", — написал в соцсети Кинг.

Напомним, что в это время в РФ разворачивается настоящая гражданская война. В ночь на 24 июня боевики ППК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина объявили о походе "за головами" военного руководства страны. В настоящее время вооруженные боевики активно продвигаются в Москву и планируют устроить переворот в России.

Российский диктатор в это время объявил Пригожина и всех его сторонников предателями, а сам бежал из Москвы. По информации, распространяющейся по Сети, во многих российских городах готовятся к наступлению и разворачивают контртеррористическую операцию.

Украинские звезды уже также отреагировали на начало гражданской войны в стране-агрессорке и посмеялись над "второй армией мира".

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Дата публикации
Просмотры
4418
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