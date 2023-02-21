Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Легендарный Стивен Кинг отреагировал на визит Джо Байдена в Киев: "Ярд мужества"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1332
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Легендарный Стивен Кинг отреагировал на визит Джо Байдена в Киев: "Ярд мужества"

Стивен Кинг / Фото: Associated Press

"Король ужасов" поддержал поступок американского президента.

Легендарный писатель Стивен Кинг высказался по поводу визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля.

Автор бестселлеров, с самого начала полномасштабной войны поддержавший Украину, увлекся поступком американского лидера. В своем Twitter писатель заявил, что считает Байдена мужественным человеком, ведь он решился приехать в Украину во время войны, несмотря на угрозу для своей безопасности.

"Говорите о Джо Байдене, что хотите, – у этого человека ярд мужества", — написал Кинг.

©

Отметим, что Кинг по-прежнему делал громкие заявления по поводу войны в Украине. да, недавно "король ужасов" призвал Россию остановить войну и отправить Путина в отставку.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1332
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация