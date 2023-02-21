Легендарный Стивен Кинг отреагировал на визит Джо Байдена в Киев: "Ярд мужества"

Легендарный писатель Стивен Кинг высказался по поводу визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля.

Автор бестселлеров, с самого начала полномасштабной войны поддержавший Украину, увлекся поступком американского лидера. В своем Twitter писатель заявил, что считает Байдена мужественным человеком, ведь он решился приехать в Украину во время войны, несмотря на угрозу для своей безопасности.

"Говорите о Джо Байдене, что хотите, – у этого человека ярд мужества", — написал Кинг.

Вы whatever you want about Joe Biden-the man's got a yard of guts. — Stephen King (@StephenKing) February 20, 2023

Отметим, что Кинг по-прежнему делал громкие заявления по поводу войны в Украине. да, недавно "король ужасов" призвал Россию остановить войну и отправить Путина в отставку.

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