Легкоатлетка Бех-Романчук показала округлый животик и растрогала признанием о пополнении в семье

Марина Бех и Михаил Романчук / © instagram.com/marynabekh

Реклама

Легкоатлетка Марина Бех и известный пловец Михаил Романчук умилили своих поклонников — супруги ждут первенца.

Об особом периоде в их жизни они сообщили в эмоциональном ролике, снятом среди живописных скал. На видео Марина появляется в белом вязаном платье. Сначала она стоит спиной, а затем поворачивается лицом к камере, демонстрируя округлый животик. В этот момент счастливый Михаил нежно обнимает и касается ее животика.

Марина Бех и Михаил Романчук / © instagram.com/marynabekh

Марина Бех и Михаил Романчук ждут первенца / © instagram.com/marynabekh

В посте супруги откровенно признались, что прошли непростой путь, чтобы осуществить свою мечту стать родителями. И к счастью, им удалось дождаться чуда: "1+1=3. Столько слез, врачей и усилий, но мы верили и мечтали. Когда показалось, что весь мир разрушился, и нам не хватает радости, мы узнали о тебе. Этот путь был тяжелым, но теперь мы счастливы и с нетерпением ждем нашего ангелочка".

Реклама

К слову, Марина и Михаил официально вместе уже семь лет. В 2018 году они поженились и с тех пор стали одной из самых гармоничных пар украинского спорта. В прошлом году легкоатлетка рассказывала, что откладывала материнство из-за плотного спортивного графика и подготовки к соревнованиям. Но в этом году звездная пара решила не медлить с пополнением в семье.

Напомним, недавно скандальная блогерша Дианка родила дочь и показалась в роддоме.