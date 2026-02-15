- Дата публикации
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассекретила имя новорожденной дочери и восхитила фото
Звездные супруги показали новые кадры с первенцем.
Украинские спортсмены — легкоатлетка Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук — поделились трогательной новостью.
Звездные супруги, которые недавно впервые стали родителями, объявили имя своей новорожденной дочери. В своем Instagram Марина опубликовала нежные кадры с малышкой. На кадрах кроха лежит в розовом боди, шапочке и носочках на постельном белье с принтом сердечек. Рядом — руки счастливых родителей, которые держатся друг за друга. Лицо дочери пара пока не показывает, однако имя уже раскрыла.
«Наша безграничная любовь — Бех-Романчук Соня Михайловна», — трогательно написала спортсменка.
В комментариях поклонники звездной четы засыпали поздравлениями и пожеланиями для маленькой Сони.
Добро пожаловать в этот мир! Счастливого и мирного детства девочке
Наконец-то хорошее, древнее, красивое имя София
Искренние поздравления! Пусть Ваша жемчужинка будет счастливой!
К слову, Марина Бех-Романчук родила первенца 13 февраля. Девочка появилась на свет с весом 3150 граммов и ростом 51 сантиметр.
