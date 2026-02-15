ТСН в социальных сетях

Гламур
692
1 мин

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассекретила имя новорожденной дочери и восхитила фото

Звездные супруги показали новые кадры с первенцем.

Валерия Гажала
Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук / © instagram.com/marynabekh

Украинские спортсмены — легкоатлетка Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук — поделились трогательной новостью.

Звездные супруги, которые недавно впервые стали родителями, объявили имя своей новорожденной дочери. В своем Instagram Марина опубликовала нежные кадры с малышкой. На кадрах кроха лежит в розовом боди, шапочке и носочках на постельном белье с принтом сердечек. Рядом — руки счастливых родителей, которые держатся друг за друга. Лицо дочери пара пока не показывает, однако имя уже раскрыла.

«Наша безграничная любовь — Бех-Романчук Соня Михайловна», — трогательно написала спортсменка.

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук с дочерью / © instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук с дочерью / © instagram.com/marynabekh

В комментариях поклонники звездной четы засыпали поздравлениями и пожеланиями для маленькой Сони.

  • Добро пожаловать в этот мир! Счастливого и мирного детства девочке

  • Наконец-то хорошее, древнее, красивое имя София

  • Искренние поздравления! Пусть Ваша жемчужинка будет счастливой!

К слову, Марина Бех-Романчук родила первенца 13 февраля. Девочка появилась на свет с весом 3150 граммов и ростом 51 сантиметр.

Напомним, недавно певец Александр Пономарев впервые за долгое время показал единственного сына. На коллаже звезда ошеломил, как быстро повзрослел 19-летний юноша.

