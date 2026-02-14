- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 502
- Время на прочтение
- 1 мин
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук родила и показала первое фото дочери
Спортсменка уже прокомментировала пополнение в ее семье.
Легкоатлетка Марина Бех и известный пловец Михаил Романчук впервые стали родителями.
Радостной новостью супруги поделилась в Instagram, опубликовав совместный пост. Марина Бех-Романчук сообщила, что 13 февраля родила. На свет появилась дочь легкоатлетки и пловца. Девочка родилась с весом 3150 грамм и ростом 51 сантиметр.
"13.02.2026 в 19:40 на свет появилась наша лучшая девочка. 3150/51см сплошного счастья", - прокомментировала спортсменка.
Легкоатлетка уже и показала первые фото с дочкой. Знаменитость опубликовала черно-белый снимок, на котором крошечный ребенок держит их с мужем за руки. При этом лицо девочки Марина Бех-Романчук пока что скрывает.
Напомним, недавно американский актер Джош Реднор, который играл в сериале "Как я встретил вашу маму", впервые стал отцом. Артист уже показал первые фото новорожденного сына.