Легкоатлетка Марина Бех-Романчук родила и показала первое фото дочери

Марина Бех и Михаил Романчук / © instagram.com/marynabekh

Реклама

Легкоатлетка Марина Бех и известный пловец Михаил Романчук впервые стали родителями.

Радостной новостью супруги поделилась в Instagram, опубликовав совместный пост. Марина Бех-Романчук сообщила, что 13 февраля родила. На свет появилась дочь легкоатлетки и пловца. Девочка родилась с весом 3150 грамм и ростом 51 сантиметр.

"13.02.2026 в 19:40 на свет появилась наша лучшая девочка. 3150/51см сплошного счастья", - прокомментировала спортсменка.

Реклама

Марина Бех-Романчук родила дочь / © instagram.com/marynabekh

Легкоатлетка уже и показала первые фото с дочкой. Знаменитость опубликовала черно-белый снимок, на котором крошечный ребенок держит их с мужем за руки. При этом лицо девочки Марина Бех-Романчук пока что скрывает.

Напомним, недавно американский актер Джош Реднор, который играл в сериале "Как я встретил вашу маму", впервые стал отцом. Артист уже показал первые фото новорожденного сына.