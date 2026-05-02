LELÉKA о деньгах на "Евровидение-2026": "Бюджет обеспечен более чем на 80%"

LELÉKA

Певица LELÉKA честно высказалась о финансовой стороне участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2026" и сформирован ли у нее бюджет.

В марте артистка очень сильно взволновала еврофанатов. Дело в том, что певица тогда призналась, что только формирует бюджет и начинает искать спонсоров. Однако еврофанатов это удивило, ведь до конкурса оставалось всего два месяца. А сейчас же, когда до "Евровидения-2026" две недели, LELÉKA успокоила поклонников. В интервью nv.ua певица отметила, что самым главным для ее команды был непосредственно сам номер. Концепция уже готова, декорации закуплены, доставлены в Вену. Артистка заверила, что финансовую часть номера полностью покрыла.

"Самое главное - это наш художественный замысел, то, к чему мы стремимся. Мы ни в чем не шли ни на какие компромиссы. Мы поставили перед собой цель, что все должно быть закрыто (расходы на номер - прим. ред.). Даже не помню, когда уже закупили все материалы для декорации. Они уже в Вене. Все лучшего качества, все сертифицировано так, как должно быть. Мы работаем непрерывно", - заверила артистка.

Певица LELÉKA

LELÉKA отметила, что ее поездку на "Евровидение-2026" покрывают "Суспільне", украинские бренды, бизнесмены и меценаты. В общем, более чем 80% необходимых средств у артистки уже есть. Певица убеждена, что еще найдет дополнительных партнеров. Однако самое главное, что номер полностью готов и не требует больше расходов, а все остальное, по словам исполнительницы, мелочи.

"А что касается бюджета - это было приоритетом. Бюджет формируется из нескольких источников, в целом наша поездка и номер осуществляется за счет "Суспільного", украинских брендов и бизнесменов, а также меценатов. Надеемся, что сможем найти дополнительных партнеров, но по состоянию на сейчас наш бюджет обеспечен уже более чем на 80%. Все, что является решающим для номера, есть. Сейчас это мелочи. Уверена, что мы с этим справимся. Хочу всех успокоить. Все прекрасно. Мы ответственны и понимаем, что это представление страны", - подытожила певица.

Напомним, 12, 14 и 16 мая в Вене состоится "Евровидение-2026". Украина, которую представляет певица LELÉKA, будет выступать во втором полуфинале. Недавно продюсер Игорь Кондратюк оценил шансы исполнительницы на победу в конкурсе.

