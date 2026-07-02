LELÉKA ошарашила заявлением о близости с известным коллегой-музыкантом: "Целовалась, и не только с ним"

LELÉKA и Ярослав Джусь / © Associated Press

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Украинская певица LELÉKA, которая представляла Украину на «Евровидении-2026», ошарашила признанием о близости с известным коллегой-музыкантом.

Речь идет о бандуристе Ярославе Джусе, который вместе с артисткой выступал на главной музыкальной сцене в Вене. К слову, в Сети музыкантам приписывали роман, мол, их отношения выглядят несколько больше, чем просто дружеские. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко LELÉKA признала, что химия между ними действительно есть. Более того, парочка даже целовалась. Однако певица все же считает Ярослава Джуся только своим другом и не больше, по крайней мере, пока что.

«Она существует (химия — прим. ред.), и это правда. Ярослав очень хороший человек. Я могу сказать, что он стал мне очень близким другом, он меня очень поддерживает. Я не готова определяться сейчас с чем-то и называть что-нибудь отношениями. Я ему сказала, что дружба, и все! Целовалась! А я целовались и не только с ним, еще 10 других есть. Я называю это так: друг с расширенными полномочиями», — объяснила артистка.

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LELÉKA и Ярослав Джусь / © Associated Press

Исполнительница также добавила, что сейчас не готова к отношениям. Знаменитость сочла, что ей нравится быть свободной, и она хочет насладиться этим состоянием. Однако в будущем артистке все же хочется выстроить здоровые равноправные отношения и создать семью.

«Когда я заглядываю внутрь себя, я понимаю, что сейчас не хочу и не готова к отношениям. Мне нужна пауза. Я желаю это в перспективе. Я хочу, чтобы это были здоровые, равноправные отношения, в которых у нас вместе может возникнуть желание и понимание, что мы вместе хотим семью», — заверила артистка.

Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: LELÉKA: чи є життя ПІСЛЯ ЄВРОБАЧЕННЯ?! Чому досі НЕ РОЗЛУЧЕНА, роман з КОЛЕГОЮ — правда чи чутки?

Напомним, ранее LELÉKA раскрыла расходы на участие в «Евровидении-2026». Исполнительница также призналась, какие долги у нее остались.

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