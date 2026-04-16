LELÉKA перед "Евровидением-2026" выполнила важную миссию за рубежом: что сделала представительница Украины
Артистка удивила визитом в украинскую диаспору и пообщалась с детьми, растущими за пределами страны.
Представительница Украины на «Евровидении-2026» LELÉKA во время визита в Амстердам встретилась с украинской общиной и посетила воскресную школу «Джерело», где поделилась личными историями и вдохновила подростков.
Событие состоялось в теплой и непринужденной атмосфере. Певица провела время с детьми разного возраста — от самых маленьких до подростков. Они говорили не только о музыке, но и об опыте жизни за рубежом. LELEKA открыто рассказывала о собственном пути и вызовах, которые пришлось пройти. Отдельной частью встречи стали традиции — вместе с детьми и взрослыми она присоединилась к гаивкам. Это создало ощущение живой связи с домом даже далеко от Украины, об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Нидерландах.
После встречи в школе артистка продолжила общение уже в более широком кругу. К разговору присоединились представители украинской общины в Нидерландах, а также местные жители. Речь шла о культуре, идентичности и роли музыки как инструмента единения.
