ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
159
Время на прочтение
1 мин

LELÉKA перед "Евровидением-2026" выполнила важную миссию за рубежом: что сделала представительница Украины

Артистка удивила визитом в украинскую диаспору и пообщалась с детьми, растущими за пределами страны.

Автор публикации
Анастасия Гребешко
LELÉKA

Представительница Украины на «Евровидении-2026» LELÉKA во время визита в Амстердам встретилась с украинской общиной и посетила воскресную школу «Джерело», где поделилась личными историями и вдохновила подростков.

Событие состоялось в теплой и непринужденной атмосфере. Певица провела время с детьми разного возраста — от самых маленьких до подростков. Они говорили не только о музыке, но и об опыте жизни за рубежом. LELEKA открыто рассказывала о собственном пути и вызовах, которые пришлось пройти. Отдельной частью встречи стали традиции — вместе с детьми и взрослыми она присоединилась к гаивкам. Это создало ощущение живой связи с домом даже далеко от Украины, об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Нидерландах.

LELEKA в украинской школе «Джерело» в Нидерландах

После встречи в школе артистка продолжила общение уже в более широком кругу. К разговору присоединились представители украинской общины в Нидерландах, а также местные жители. Речь шла о культуре, идентичности и роли музыки как инструмента единения.

Напомним, недавно стало известно, пройдет ли Украина в финал «Евровидения-2026». Букмекеры оценили шансы LELÉKA на победу.

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie