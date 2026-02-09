LELÉKA после скандала с афтепати объяснила, почему она отказала в приглашении финалистке нацотбора

LELÉKA и Валерия Сила

Победительница национального отбора на "Евровидение-2026" LELÉKA отреагировала на громкий скандал, который вспыхнул после заявлений другой финалистки — Valeriya Force.

Как известно Валерия возмутилась ситуацией, когда еще до объявления результатов получила приглашение на афтепати от команды LELÉKA, но впоследствии это сообщение исчезло без всяких объяснений. В Сети это вызвало волну предположений, что якобы LELÉKA заранее знала о своей победе. Чтобы остановить слухи, артистка опубликовала объяснение в своем Telegram-канале и расставила все точки над «і».

По словам LELÉKA, идея вечеринки действительно существовала, однако не была привязана к результатам конкурса. Певица планировала собрать участников и команду просто для неформального празднования завершения нацотбора. Впрочем, из-за сильного истощения она решила полностью отменить мероприятие.

«Я еще утром дала команду: давайте отменим эту пати, потому что я просто не могу. Мне очень жаль, что это произошло в последний момент, но я попросила извиниться и корректно все отменить», — пояснила артистка.

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

В то же время LELÉKA признала, что в коммуникации ее команды была ошибка. По ее словам, удаление приглашения без объяснений — недопустимое поведение, которое и спровоцировало скандал.

«Это неправильно и по-детски — просто удалять сообщения вместо того, чтобы извиниться и все проговорить. Я беру за это ответственность, как лидер команды, даже если еще учусь быть лидером», — отметила певица и публично извинилась за ситуацию.

Напомним, недавно отгремел финал нацотбора на «Евровидение-2026». По результатам голосования жюри и зрителей LELÉKA победила и завоевала право представлять Украину на международном конкурсе.

После победы на LELÉKA обрушилась волна хейта — в частности из-за того, что артистка уже около десяти лет проживает за границей. Продюсер Игорь Кондратюк уже вступился за артистку и так же ответил на критику за Руслану на нацотборе.