LELÉKA прибыла в Вену на "Евровидение": как представительницу Украины встречали с флагами и цветами

LELÉKA

Представительница Украины на "Евровидении-2026" LELÉKA уже прибыла в Вену, где состоится международный песенный конкурс.

Приезд певицы не остался без внимания. Знаменитость на вокзале встречала украинская диаспора, о чем говорится в Telegram-канале "Евровидение Украина". LELÉKA сделали приятный сюрприз. Исполнительницу встречали с цветами, сине-желтыми флагами и плакатами. Исполнительнице желали успехов на международном конкурсе, а она тем временем благодарила за такой теплый прием.

LELÉKA в Вене / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

После этого LELÉKA на вокзале встретил официальный трансфер. На автобусе знаменитость направилась в лагерь, где и будет жить в течение того времени, что будет проходить конкурс. Кстати, другие участники "Евровидения" уже тоже постепенно прибывают в Вену. У конкурсантов, которые приехали раньше, уже даже были первые репетиции. Вскоре и сама LELÉKA попробует свои силы на сцене "Евровидения-2026", которое состоится на арене Винер-Штадтгалле.

Напомним, "Евровидение-2026" начнется 12 мая с первого полуфинала. LELÉKA будет выступать во втором полуфинале, а именно 14 мая. Грандиозный финал состоится 16 мая. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе, вести текстовую онлайн-трансляцию и первой сообщать о самых интересных событиях.

А пока же предлагаем посмотреть, какой будет сцена "Евровидения-2026". На ее строительство потратили более двух недель.

