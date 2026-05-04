- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 1 мин
LELÉKA прибыла в Вену на "Евровидение": как представительницу Украины встречали с флагами и цветами
Приезд артистки на международный песенный конкурс не остался без внимания.
Представительница Украины на "Евровидении-2026" LELÉKA уже прибыла в Вену, где состоится международный песенный конкурс.
Приезд певицы не остался без внимания. Знаменитость на вокзале встречала украинская диаспора, о чем говорится в Telegram-канале "Евровидение Украина". LELÉKA сделали приятный сюрприз. Исполнительницу встречали с цветами, сине-желтыми флагами и плакатами. Исполнительнице желали успехов на международном конкурсе, а она тем временем благодарила за такой теплый прием.
После этого LELÉKA на вокзале встретил официальный трансфер. На автобусе знаменитость направилась в лагерь, где и будет жить в течение того времени, что будет проходить конкурс. Кстати, другие участники "Евровидения" уже тоже постепенно прибывают в Вену. У конкурсантов, которые приехали раньше, уже даже были первые репетиции. Вскоре и сама LELÉKA попробует свои силы на сцене "Евровидения-2026", которое состоится на арене Винер-Штадтгалле.
Напомним, "Евровидение-2026" начнется 12 мая с первого полуфинала. LELÉKA будет выступать во втором полуфинале, а именно 14 мая. Грандиозный финал состоится 16 мая. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе, вести текстовую онлайн-трансляцию и первой сообщать о самых интересных событиях.
А пока же предлагаем посмотреть, какой будет сцена "Евровидения-2026". На ее строительство потратили более двух недель.