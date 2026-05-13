LELÉKA раскрыла бюджет выступления на "Евровидении-2026" от Украины и шокировала цифрами

LELÉKA

Представительница Украины на "Евровидении-2026«, певица LELÉKA, призналась, во сколько обходится ее участие в международном песенном конкурсе и удалось ли команде закрыть финансовые потребности.

Артистка поделилась, что нынешний номер Украины стоит примерно 300 тысяч долларов. По словам исполнительницы, бюджет почти соизмерим с тем, который имели Jerry Heil и alyona alyona во время участия в «Евровидении-2024». Как отметила LELÉKA, еще перед выездом из Украины команде удалось найти большую часть необходимой суммы. Впрочем, поиск меценатов и партнеров продолжался даже по дороге в Австрию — страну проведения конкурса.

«Я говорила, что мы собрали более 80% бюджета на момент выезда из Украины… Но мы работаем. Когда ехали в поезде, я продолжала писать письма потенциальным меценатам. Мы должны закрыть финансовый вопрос. Я работала очень интенсивно. И могу сказать, что сейчас мы нашли более 93%», — рассказала артистка в комментарии Новости Live

LELÉKA и Ярослав Джусь / © Associated Press

Певица также объяснила, почему участие в «Евровидении» обходится настолько дорого. По ее словам, значительная часть расходов связана со строгими техническими правилами организаторов конкурса. Артистка говорит, что команда не может просто привезти все необходимое оборудование из Украины, ведь действуют международные требования безопасности. Поэтому приходится пользоваться услугами локальных подрядчиков, арендовать технику на месте и работать только с сертифицированными компаниями.

«Если бы мы могли привезти из Украины каждую лампочку или вентилятор, то бюджет был бы маленьким. Но правила безопасности это запрещают. Должны быть конкретные фирмы и подрядчики, которые есть здесь на месте. С их страхованием и людьми, которые обучены с этим работать. Это очень сильно влияет на цену», — пояснила представительница Украины.

Напомним, выступление LELÉKA запланировано на второй полуфинал «Евровидения-2026», который состоится 14 мая. Сейчас же конкурс активно обсуждают в Сети после громкого первого полуфинала и ярких сценических номеров участников.

