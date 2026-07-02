LELÉKA раскрыла расходы на "Евровидение" и какие у нее долги остались: "Не со всеми рассчиталась"

Певица LELÉKA

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Украинская певица LELÉKA раскрыла расходы на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2026» и призналась, какие у нее долги остались.

Артистка в интервью на YouTube-канале Марички Падалко говорит, что поиск средств на поездку в Вену был одной из самых сложных задач. LELÉKA признается, что многие компании, к которым обращалась за помощью, отказывали ей, поскольку сейчас все благотворительные инициативы направлены на помощь стране в войне.

«Сложнее всего — поиск средств. Мы все понимаем: даже если есть какие-то компании или меценаты, которые теоретически могли бы поддержать культурный проект, большинство, к кому мы обращались, отказывали нам не потому, что им не интересно и это не важно, а потому что сейчас другие приоритеты. Сейчас, если и ведется благотворительная деятельность, то она направлена на усиление обороноспособности страны. И это верно! Так и должно быть», — делится исполнительница.

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Певица LELÉKA / © Associated Press

Наконец, LELÉKA собрала необходимую сумму. Часть расходов покрыло «Суспільне», исполнительница нашла спонсоров, а также помогали меценаты. Правда, у артистки еще есть долги, поскольку она не со всеми рассчиталась. Кстати, LELÉKA также добавила, что не ожидала, что «Евровидение» — это настолько дорого. Даже когда номер на сцене кажется дешевым, участникам все равно приходится тратить существенную сумму.

«Сейчас мы до сих пор ждем захождение средств. Я еще не со всеми рассчиталась и не знаю, когда это все закроется и физически произойдет. Я бы тоже, когда увидела такой номер, сказала бы, где там бюджет, оно же недорогое. Но это большая сцена, есть определенные правила, арендуется на две недели техника, страховка — это очень дорого. Это все дорого! Часть закрывало „Суспільне“, но это хватало на поездку, гостиницу. Часть закрывали украинские компании-спонсоры, и часть — это просто люди-меценаты», — объяснила артистка.

Певица LELÉKA / © Associated Press

Полное интервью можно просмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: LELÉKA: чи є життя ПІСЛЯ ЄВРОБАЧЕННЯ?! Чому досі НЕ РОЗЛУЧЕНА, роман з КОЛЕГОЮ — правда чи чутки?

Напомним, в 2027 году на «Евровидении» появится новая страна. На песенном конкурсе дебютирует Канада, которая вместе со всеми поборется за хрустальный кубок в Болгарии.

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